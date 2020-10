Una tragedia colpisce il mondo del rally. Durante la prima tappa del Rally Marinha Grande in Portogallo, infatti, è deceduta la co-pilota valenciana Laura Salvo. La 21enne è rimasta coinvolta in un incidente insieme al suo compagno, Miquel Socias, finendo fuori strada e perdendo la vita dopo pochi minuti. I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili. Ulteriori dettagli sono stati rivelati da Nuno Pinto, presidente dell'Automobile Club Grande Marinha: "Il nostro staff e i mezzi di soccorso sono arrivati ​​sulla scena in circa due minuti - ha spiegato -, facendo tutto il possibile per salvare la giovane e cercando di rianimarla. La ragazza è stata portata in una zona dove fosse possibile l'arrivo di un elicottero di emergenza medica, ma alla fine è morta sul posto. Alla famiglia, gli amici e il resto del suo team va tutta la mia vicinanza".