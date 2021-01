Dakar in lutto: è morto a 68 anni Hubert Auriol, primo pilota a conquistare il raid sia in moto che in auto e in seguito direttore della corsa. Secondo quanto comunicato dalla famiglia all'AFP, fatali alcuni acuti problemi cardiaci che sono sopraggiunti mentre il francese, nato ad Addis Abeba e malato da tempo, era ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid-19. Innamorato dell'Africa, trionfò in due occasioni (1981 e 1983) in moto con la BMW, sfiorando poi il successo due anni più tardi in sella alla Cagiva. Nel 1992 è entrato nel mito, vincendo la Dakar anche su quattro ruote al volante della Mitsubishi. Il suo record è stato in seguito eguagliato da Stephane Peterhansel e da Nani Roma. Appesi al chiodo la tuta e il casco, Auriol è diventato direttore della corsa dal 1995 al 2003. Il francese detiene un altro, singolare, record: quello del giro del mondo in aereo a elica, stabilito nel 1987 insieme a Henri Pescarolo, Patrick Fourtick e Arthur Powell, quando coprì la distanza di quasi 24mila chilometri in poco più di 88 ore.