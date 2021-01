Stephan Peterhansel conquista l'edizione 2021 della Dakar, trionfando tra le auto nel raid che si è corso in Arabia Saudita: per il francese si tratta della 14^ affermazione. Terzo Carlos Sainz. Moto, primo successo per l'argentino Benavides su Honda

Nel giorno della tragedia per la morte di Pierre Cherpin, la Francia può gioire almeno un momento per il suo gioiello più prezioso, Stephane Peterhansel, che ha conquistato sulla sua Mini l'edizione 2021 della Dakar, che si è svolta in Arabia Saudita. Per il transalpino si tratta del 14° successo in carriera (8 tra le auto, 6 nelle moto) a esattamente 30 anni dal primo. Peterhansel ha chiuso in classifica generale con 14'51" di vantaggio su Al Attiyah (Toyota) e 1h01'57" su Carlos Sainz (Mini), con lo spagnolo padre del neo ferrarista che si è aggiudicato l'ultima tappa.