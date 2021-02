Il Vinales Racing Team avrà il sostegno di Yamaha

Maverick Vinales correrà con Yamaha sia in MotoGp che nel paddock Superbike. No, il pilota della Yamaha non si dividerà tra due campionati, ma come annunciato già da qualche settimana prenderà parte al Mondiale Supersport300 con un ruolo manageriale, visto che ha affidato al padre la creazione di un team che porterà il suo nome. La notizia fresca è che il Vinales Racing Team sarà ufficialmente supportato da Yamaha nel 2021. Quindi si rinforza il legame tra il pilota MotoGp e la casa giapponese, con le cui moto, due R3 GYTR, correranno Dean Berta Vinales, giovane cugino di Maverick, e l’italiano Kevin Sabatucci, che torna su Yamaha dopo l’esperienza in Kawasaki del 2020.

Il team ha spiegato di aver scelto questi due piloti per avere da una parte l’entusiasmo del debuttante, Dean Berta Vinales, e dall’altra la furbizia di chi conosce bene il campionato, Kevin Sabatucci.

Con il supporto ufficiale Yamaha, avranno entrambi un’occasione importante: di mettersi in mostra e di confermare le aspettative su un talento chiaro ma in passato non sempre costante. Questo è ciò che vuole che emerga dai piloti il team di Vnales, che punta a una stagione 2021 indimenticabile tra MotoGp e paddock Superbike.