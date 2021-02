Arctic Rally Finland, domia sempre Tanak

La sorpresa è, invece, clamorosa: Sébastien Ogier è totalmente fuori dai giochi. Il campione del mondo era stato protagonista di una gara anonima, che si trascinava intorno alla sesta posizione anche a causa di enormi difficoltà nella gestione delle gomme: nel corso della ottava speciale corsa in notturna (Siikakämä 2) Ogier ha buttato via ogni residua chance di vittoria intraversando la sua Toyota Yaris a meno di 200 metri dal traguardo, infilandola in un cumulo di neve.

Una “trappola per topi” per il duo Ogier-Ingrassia, che ha poi impiegato, generosamente, venti minuti per liberare la propria vettura e tagliare il traguardo. Senza poter contare sull’aiuto del pubblico, visto che la gara si svolge a porte chiuse. Ma tant’è, l’Arctic non finirà nel (comunque ricchissimo) albo d’oro del 7 volte campione del mondo, all’ultima stagione da pilota rally a tempo pieno. Sfortunato il nostro Lorenzo Bertelli: bloccato dalla neve nella PS3 ha dovuto abbandonare la gara ma dovrebbe essere comunque al via nella giornata finale.