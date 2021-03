Premessa: non è un pesce d'aprile. Il fatto, riportato sul sito della Polizia di Stato in data 30 marzo 2021, è avvenuto realmente in provincia di Frosinone e nel caso foste scettici ci sono gli "highlights".

La folle fuga in stile Mario-Kart

Dal verbale della Polizia si apprende che nella tarda serata del 29 marzo una Volante ha intercettato "un go-kart che sfrecciava in strada, condotto da un soggetto privo di casco che alla vista dei poliziotti che intimavano l’alt si è dato alla fuga ad alta velocità". All'inseguimento ha preso parte un’altra pattuglia della Polizia e sono stati coinvolti anche i Carabinieri. La durata di questo folle gran premio illegale è stata di quasi un’ora. L'uomo è stato fermato nella zona di Alatri e Veroli e il mezzo è naturalmente risultato non immatricolabile e non idoneo alla guida su strada.

Il sequestro del kart e la denuncia

Il kart è stato sottoposto a sequestro e il conducente, con precedenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida senza patente (gli era stata revocata), guida senza copertura assicurativa e per non aver rispettato l’alt intimato dagli agenti, oltre che ovviamente per la violazione delle prescrizioni contro il Covid.