Per il terzo fine settimana della stagione, la Formula E sbarca sul circuito permanente di Valencia. Ci si aspetta grande equilibrio. In classifica guida Bird. Tutto in diretta su Sky Sport Collection: sabato le qualifiche alle 11, Round 5 dalle 14.45. Domenica qualifiche alle 10, Round 6 dalle 13.45

Per la ormai consueta doppietta, gara al sabato e bis alla domenica, il tracciato è praticamente lo stesso visto in MotoGp, con un paio di lievi modifiche: una bretella che accorcia il percorso di un paio di centinaia di metri e una chicane in più in zona box. Spettacolo garantito su Sky Sport Collection: sabato le qualifiche alle 11, Round 5 dalle 14.45. Domenica qualifiche alle 10, Round 6 dalle 13.45, tutto con il racconto di Fabio Tavelli e Matteo Bobbi, ormai pienamente a loro agio in cabina di commento anche con le vetture elettriche.

Massimo equilibrio

Con quattro vincitori differenti in altrettante gare e mille colpi di scena, il Formula E World Championship sbarca a Valencia con l’impossibilità di giocarsi un pronostico. La Mercedes, che ha vinto due gare su quattro con De Vries e Vandoorne potrebbe meritare i galloni del team favorito, ma deve migliorare le prestazioni in qualifica se vuole dare continuità alla propria stagione al vertice. Al momento la classifica mondiale, all’insegna dell’equilibrio, è guidata dalla coppia targata Jaguar: davanti a tutti c’è Sam Bird, con cinque punti di vantaggio sul compagno di scuderia Evans. Tutti insieme appassionatamente in testa, anche perché nessuno dei primi cinque ha preso punti in ognuna delle quattro gare ed è riuscito ad andare in fuga. E poi ci sono i delusi dei primi due weekend: soprattutto Felix Da Costa, campione della scorsa stagione, a secco di vittorie e l’ex Formula 1 Buemi, ancora senza podi. Pronostico difficile? No, impossibile. Non resta che godersi lo spettacolo su Sky Sport.