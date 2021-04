Il rally scopre la Croazia, Ogier per il riscatto

All’insegna delle novità, il mondiale rally 2021 continua a battere territori inesplorati. Almeno a questo livello. Dopo l’inedita gara nel circolo polare artico di fine febbraio, il WRC si trasferisce in latitudini decisamente più meridionali e nel fine settimana sbarca in Croazia , per la precisione a nord di Zagabria. Il Croatia Rally prima edizione si svilupperà, senza pubblico per i consueti motivi-Covid, su diciassette prove speciali per un totale di 300,32 chilometri cronometrati .

Protagonista a sorpresa

Si riparte con un giovanissimo al primo posto della classifica mondiale: Kalle Rovanpera, con la sua Toyota, ha impressionato sulle sue strade del Nord, ma ora è chiamato a mostrare la sua qualità passando dai ghiacci finlandesi al duro asfalto croato. Al suo fianco, Toyota schiera l’eterno Sebastien Ogier: alla sua stagione conclusiva, il sette volte iridato vorrà togliersi lo sfizio di vincere su una pista dove non ha mai corso in carriera. Il fuoriclasse di Gap, deludente e sfortunato in Lapponia, è chiamato al riscatto, così come il suo compagno di team Evans. La Hyundai risponde con Ott Tanak, il dominatore dell’Artico, e Thierry Neuville, che ha iniziato la stagione con due terzi posti ed al momento è il più vicino inseguitore di Rovanpera in classifica generale. Dieci in totale le vetture nel primo gruppo al via, due gli italiani: Brazzoli-Barone nel WRC 2 e Miele-Beltrame nel WRC 3.