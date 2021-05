Il nuovo e giovanissimo responsabile amministrativo del Team Gresini, figlio di Fausto, al debutto nel paddock. "È molto bello - le parole di Luca - veramente emozionante essere qua". Poi commenta il terzo posto in Moto3 di Alcoba con una battuta del padre, in dialetto romagnolo: "Jeremy ha fatto una gara pazzesca, speriamo di continuare così. Come avrebbe detto qualcuno, quando la zira la zira..."

HIGHLIGHTS GARA DI MOTO3 - DI GIANNANTONIO: DEDICA A GRESINI