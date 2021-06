Debutta in pista a Monza questo fine settimana il DTM. Ecco tutte le novità della stagione del rilancio della famosa serie a ruote coperte. In pista grandi case, ci sarà anche Ferrari con la 488 GT3. Due gare, sabato e domenica alle 13.30, live su Sky Sport Collection

Parte da Monza il rilancio del DTM, certamente una delle serie a ruote coperte più prestigiose del Motorsport. Il campionato 2021 entra in una nuova dimensione adottando il regolamento GT3, spremendo al massimo le supercar schierate in griglia in modo che siano le più veloci tra quelle dei vari campionati. Due gare, sabato e domenica di 50 minuti ciascuna, quindi leggermente più corte per evitare problemi con i consumi sulla velocissima pista brianzola.

Supercar in pista, quasi tutto il meglio

Gerhard Berger si conferma sempre più il boss della serie e le Case sembrano gradire questo DTM tutto nuovo. Saranno ben 6 i costruttori presenti al debutto in Brianza, per un totale di 18/20 vetture in griglia. Ai costruttori tedeschi BMW (con la M6 GT3), Audi (con la R8 LMS) e Mercedes (AMG GT3) grazie al regolamento GT3 si aggiungono Ferrari (488 GT3 Evo), Lamborghini (Huracan GT3 Evo), McLaren (720S GT3. Stop quindi alla standardizzazione dei mezzi, spazio alle supercar dei diversi produttori, le cui prestazioni saranno sottoposte inevitabilmente al BoP nel corso dell’anno.

Maranello sarà in pista confermando la storica partnership con AF Corse che schiererà le 488 in livrea Red Bull – Alpha Tauri con un chiaro richiamo ai rivali delle Rosse in Formula 1.

Il calendario: 8 tappe in Europa