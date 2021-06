Sabato 19 e domenica 20 giugno appuntamento su Sky con l’E-Prix del Messico per Round 8 e Round 9 del Campionato Mondiale 2021, di scena all’autodromo Miguel Abed di Puebla

Diretta su Sky Sport Collection e in streaming su NOW. Si parte sabato 19 giugno con Round 8 (alle 19 le qualifiche e alle 23 la gara), mentre domenica 20 giugno stessi orari e canali per qualifiche e gara di Round 9, con un approfondimento di un quarto d’ora prima e dopo le gare. Le qualifiche saranno commentate da Davide Camicioli e Matteo Bobbi, mentre le gare godranno della telecronaca di Fabio Tavelli e ancora Matteo Bobbi. News, highlights e aggiornamenti live dal circuito anche su Sky Sport 24.