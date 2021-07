Incidente ad Aragon, muore il 14enne Hugo Millan

Il pilota 14enne non ce l'ha fatta dopo un terribile incidente sul circuito di Aragon, nella gara della European Talent Cup: caduto con la moto a 13 giri dal termine, nel tentativo di uscire dalla pista a piedi è stato investito dal polacco Oleg Pawelec. Trasportato in elicottero all'ospedale di Saragozza, per lui non c'è stato nulla da fare

Una notizia sconvolge il mondo dei motori. È morto Hugo Millan, talentuoso pilota classe 2006. Un terribile incidente è avvenuto questa mattina nella gara della European Talent Cup disputata sul circuito di Aragon. Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, è caduto a 13 giri dal traguardo. La caduta, di per sé già brutta, è stata niente in confronto a quanto accaduto subito dopo: nel tentativo di uscire dalla pista a piedi, infatti, il giovane spagnolo è stato investito dal polacco Oleg Pawelec che non ha potuto evitare il collega. Scattata la bandiera rossa, il talentuoso pilota di Huelva è stato medicato e poi trasferito in ambulanza, prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Saragozza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Già tanti hanno espresso il proprio cordoglio, con tutte le gare in programma oggi che sono state cancellate.