Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Dakar 2026, risultati 1^ tappa: vincono De Mevius e Canet. Classifica

Motori

Guillaume De Mevius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar. Il belga, assieme al navigatore Mathieu Baumel, ha preceduto sul podio il qatariota Nasser Al-Attiyah e il ceco Martin Prokop. Tra le moto vittoria di Edgar Canet in sella alla Ktm. Lo spagnolo ha approfittato della penalizzazione di 6 minuti inflitta a Ross Branch, autore del miglior tempo odierno

I RISULTATI DEL PROLOGO

La prima tappa della Dakar auto 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, è stata vinta dal pilota belga Guillaume De Mevius con il tempo complessivo di 3:07.49 e 40 secondi di vantaggio sul qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders). Chiude al terzo posto il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), distante 1'27'' dalla vetta. De Mevius, accompagnato dal navigatore francese Mathieu Bramel,  diventa leader provvisorio di quest'edizione della corsa. Di seguito la classifica generale dopo i risultati della prima tappa:
 

  1. De Mevius/Baumel - 3h07'49''
  2. Al-Attiyah/Lurquin +40''
  3. Prokop/Chytka +1'27''
  4. Ekstroem/Bergkvist +1'38'' (penalità di 10'')
  5. Goczal/Marton +1'38''
  6. Sainz/Cruz +1'54''
  7. Botterill/Mena +2'03''
  8. Roma/Haro Bravo +2'37''
  9. Guthrie/Walch +2'50''
  10. Loeb/Boulanger +3'01''

Dakar moto: vince Canet, penalizzato Branch

Lo spagnolo Edgar Canet, dopo aver vinto il prologo, ha conquistato anche la prima tappa della Dakar moto beneficiando della penalizzazione di sei minuti inflitta a Ross Branch per non aver rispettato un limite di velocità. In sella alla Ktm, il giovane ventenne è il leader generale della corsa. Di seguito la classifica:

  1. Edgar Canet - 3.27'42''
  2. Daniel Sanders +1'05''
  3. Ricky Brabec +1'37''
  4. Tosha Schareina +2'12''
  5. Luciano Benavides +3'58''
  6. Nacho Cornejo +4'53''
  7. Ross Branch +4'55'' ( penalità di 6'00'')
  8. Adrien van Beveren +7'21''
  9. Michael Docherty +10'22''
  10. Skyler Hoews +11'32''

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Dakar, De Mevius e Canet vincono le prime tappe

Motori

Guillaume De Mevius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar. Il belga, assieme al navigatore...

Prologo auto e moto: vincono Ekstrom e Canet

dakar

Nel prologo auto, a vincere è stato lo svedese Ekstrom davanti a Guthrie e de Mevius. Nelle moto,...

Dakar 2026, si parte: come seguirla su Sky Sport

la guida

Ogni giorno su Sky Sport 24 aggiornamenti sulla corsa, rubriche, focus sui piloti italiani e...

Marquez: "Felice in Ducati, perché cambiare?"

MotoGp

Contratto in scadenza a fine 2026, come del resto gran parte dei piloti, già adesso si inseguono...

Rivola: "VR46? Priorità è restare con Trackhouse"

MotoGp

La sfida a Ducati, la crescita di Bezzecchi, il rilancio di Jorge Martin e i rumors di mercato:...
Vai alla sezione