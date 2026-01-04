Guillaume De Mevius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar. Il belga, assieme al navigatore Mathieu Baumel, ha preceduto sul podio il qatariota Nasser Al-Attiyah e il ceco Martin Prokop. Tra le moto vittoria di Edgar Canet in sella alla Ktm. Lo spagnolo ha approfittato della penalizzazione di 6 minuti inflitta a Ross Branch, autore del miglior tempo odierno
La prima tappa della Dakar auto 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, è stata vinta dal pilota belga Guillaume De Mevius con il tempo complessivo di 3:07.49 e 40 secondi di vantaggio sul qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders). Chiude al terzo posto il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), distante 1'27'' dalla vetta. De Mevius, accompagnato dal navigatore francese Mathieu Bramel, diventa leader provvisorio di quest'edizione della corsa. Di seguito la classifica generale dopo i risultati della prima tappa:
- De Mevius/Baumel - 3h07'49''
- Al-Attiyah/Lurquin +40''
- Prokop/Chytka +1'27''
- Ekstroem/Bergkvist +1'38'' (penalità di 10'')
- Goczal/Marton +1'38''
- Sainz/Cruz +1'54''
- Botterill/Mena +2'03''
- Roma/Haro Bravo +2'37''
- Guthrie/Walch +2'50''
- Loeb/Boulanger +3'01''
Dakar moto: vince Canet, penalizzato Branch
Lo spagnolo Edgar Canet, dopo aver vinto il prologo, ha conquistato anche la prima tappa della Dakar moto beneficiando della penalizzazione di sei minuti inflitta a Ross Branch per non aver rispettato un limite di velocità. In sella alla Ktm, il giovane ventenne è il leader generale della corsa. Di seguito la classifica:
- Edgar Canet - 3.27'42''
- Daniel Sanders +1'05''
- Ricky Brabec +1'37''
- Tosha Schareina +2'12''
- Luciano Benavides +3'58''
- Nacho Cornejo +4'53''
- Ross Branch +4'55'' ( penalità di 6'00'')
- Adrien van Beveren +7'21''
- Michael Docherty +10'22''
- Skyler Hoews +11'32''