Guillaume De Mevius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar. Il belga, assieme al navigatore Mathieu Baumel, ha preceduto sul podio il qatariota Nasser Al-Attiyah e il ceco Martin Prokop. Tra le moto vittoria di Edgar Canet in sella alla Ktm. Lo spagnolo ha approfittato della penalizzazione di 6 minuti inflitta a Ross Branch, autore del miglior tempo odierno

I RISULTATI DEL PROLOGO