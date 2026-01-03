Dakar 2026, i risultati del prologo: Ekstrom vince nelle auto, Canet nelle motodakar
Nel prologo auto, a vincere è stato lo svedese Ekstrom davanti a Guthrie e de Mevius. Nelle moto, invece, successo per il giovane Canet seguito da Sanders e Brabec
Inizio ottimo per Ford. Nel prologo della Dakar 2026 (tappa di 22 chilometri cronometrati) svolta questo sabato a Yanbu, in Arabia Saudita, a vincere in auto è stato lo svedese Mattias Ekström che, con il suo navigatore Emil Bergkvist, ha preceduto con soli 8 secondi di vantaggio un'altra Ford, quella dell'americano Mitch Guthrie. A completare il podio è stato il belga Guillaume de Mévius.
Dakar auto 2026, la classifica del prologo
- Ekstroem/Bergkvist (Ford Racing) 10'48''7
- Guthrie/Walch (Ford Racing) +0'08''
- De Mevius/Baumel (X-Raid Team) +0'08''
- Al-Attiyah/Lurquin (The Dacia Sandriders) +0'08''
- Quintero/Short (Toyota) +0'14''
- Al Rajhi/Gottschalk (Overdrive Racing) +0'14''
- Goczal/Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +0'14''
- Sainz/Cruz (Ford Racing) +0'15''
- Serradori/Minaudier (Century Racing Factury Team) +0'15''
- Variawa/Cazalaet (Toyota) +0'18''
Dakar Moto, a Canet il prologo
Sulle due ruote è invece arrivata la vittoria del giovane spagnolo Edgar Canet (Ktm). Vincitore della Rally2 nel 2025, il giovane 20enne ha debuttato nella categoria Rally GP vincendo con un vantaggio di 3 secondi davanti al suo compagno di squadra, nonché campione in carica, Daniel Sanders. Terzo posto invece per lo statunitense Ricky Brabec, primo tra le Honda e con 5 secondi di ritardo da Canet.
Dakar moto 2026, la classifica del prologo
- Edgar Canet (Ktm) 11:31.9
- Daniel Sanders (Ktm) +00'03''
- Ricky Brabec (Honda) +00'05''
- Luciano Benavides (Ktm) +00'11''
- Ross Branch (Hero) +00'16''
- Michael Docherty (Ktm) +00'19''
- Tosha Schareina (Honda) +00'23
- Adrien Van Beveren (Honda) +00'24''
- Skyler Howes (Honda) +00'32''
- Martin Michek (Ktm) +00'44''