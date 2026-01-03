Offerte Sky
Dakar 2026, i risultati del prologo: Ekstrom vince nelle auto, Canet nelle moto

dakar

Nel prologo auto, a vincere è stato lo svedese Ekstrom davanti a Guthrie e de Mevius. Nelle moto, invece, successo per il giovane Canet seguito da Sanders e Brabec

RIPARTE LA DAKAR, COME SEGUIRLA SU SKY

Inizio ottimo per Ford. Nel prologo della Dakar 2026 (tappa di 22 chilometri cronometrati) svolta questo sabato a Yanbu, in Arabia Saudita, a vincere in auto è stato lo svedese Mattias Ekström che, con il suo navigatore Emil Bergkvist, ha preceduto con soli 8 secondi di vantaggio un'altra Ford, quella dell'americano Mitch Guthrie. A completare il podio è stato il belga Guillaume de Mévius.

Dakar auto 2026, la classifica del prologo

  1. Ekstroem/Bergkvist (Ford Racing) 10'48''7
  2. Guthrie/Walch (Ford Racing) +0'08''
  3. De Mevius/Baumel (X-Raid Team) +0'08''
  4. Al-Attiyah/Lurquin (The Dacia Sandriders) +0'08''
  5. Quintero/Short (Toyota) +0'14''
  6. Al Rajhi/Gottschalk (Overdrive Racing) +0'14''
  7. Goczal/Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +0'14''
  8. Sainz/Cruz (Ford Racing) +0'15''
  9. Serradori/Minaudier (Century Racing Factury Team) +0'15''
  10. Variawa/Cazalaet (Toyota) +0'18''

Dakar Moto, a Canet il prologo

Sulle due ruote è invece arrivata la vittoria del giovane spagnolo Edgar Canet (Ktm). Vincitore della Rally2 nel 2025, il giovane 20enne ha debuttato nella categoria Rally GP vincendo con un vantaggio di 3 secondi davanti al suo compagno di squadra, nonché campione in carica, Daniel Sanders. Terzo posto invece per lo statunitense Ricky Brabec, primo tra le Honda e con 5 secondi di ritardo da Canet.

Dakar moto 2026, la classifica del prologo

  1. Edgar Canet (Ktm) 11:31.9
  2. Daniel Sanders (Ktm) +00'03''
  3. Ricky Brabec (Honda) +00'05''
  4. Luciano Benavides (Ktm) +00'11''
  5. Ross Branch (Hero) +00'16''
  6. Michael Docherty (Ktm) +00'19''
  7. Tosha Schareina (Honda) +00'23
  8. Adrien Van Beveren (Honda) +00'24''
  9. Skyler Howes (Honda) +00'32''
  10. Martin Michek (Ktm) +00'44''

