Riparte lo spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport, il 2026 inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà la 48^ edizione della Dakar. Sky sarà Official Broadcaster del rally raid più celebre e avventuroso al mondo, che quest’anno prevede 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena. Un’avventura che parte il 3 gennaio da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote.