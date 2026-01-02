Offerte Sky
Rally Dakar 2026, dove vedere le tappe in tv e streaming: date e orari

la guida

Ogni giorno su Sky Sport 24 aggiornamenti sulla corsa, rubriche, focus sui piloti italiani e highlights delle tappe con Sandro Donato Grosso, insider dal deserto dell’Arabia Saudita

Riparte lo spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport, il 2026 inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà la 48^ edizione della Dakar. Sky sarà Official Broadcaster del rally raid più celebre e avventuroso al mondo, che quest’anno prevede 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena. Un’avventura che parte il 3 gennaio da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote.

Gli orari da sapere su Sky Sport

Sky Sport seguirà la corsa tappa dopo tappa a partire dalla vigilia del “via”, il 2 gennaio, con collegamenti su Sky Sport 24 ogni pomeriggio con l’inviato Sandro Donato Grossoinsider nei deserti sauditi per seguire l’andamento della gara. Spazio all’approfondimento e alle storie dei piloti italiani ogni sera alle 21.15 in “Speciale Dakar Live” (con replica alle 22.45) che, sempre su Sky Sport 24, riassumerà la giornata in diretta dai bivacchi che ospiteranno la carovana. Appuntamento quotidiano anche alle 23 su Sky Sport Arena, con le immagini spettacolari del magazine che proporrà gli highlights della giornata, un’ora in lingua originale sull’andamento della tappa con tutte le variazioni di classifica per le diverse categorie di veicoli che prenderanno parte alla corsa. Gli aggiornamenti della Dakar 2026 anche sul sito SkySport.it, con highlights ed estratti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

