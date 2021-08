24 ore di Le Mans, Ferrari in prima fila tra le GT

Scatta questo sabato 21 agosto alle ore 16 la 24 di Le Mans, con uno starter d’eccezione: John Elkann, a dimostrazione del grande interesse che il WEC e la regina dell’endurance stanno suscitando in Ferrari, in attesa del debutto nella top class delle Hypercar. La casa di Maranello in questa edizione 2021 è ancora una volta rappresentata dal team AF Corse nella combattutissima categoria LMGTE Pro. Due gli equipaggi schierati con le 488 GTE Evo, la #51 di Pier Guidi-Calado-Ledogar e la #52 di Serra-Molina-Bird. Il risultato dell’Hyperpole, alla quale hanno avuto accesso le sei migliori classificate di ogni classe al termine della ‘Qualifying practice’, conferma che la Ferrari sarà una delle grandi favorite per la vittoria, con la Porsche al momento come prima avversaria, mentre sembra essersi nascosta la Chevy. La prima fila, a sorpresa dietro la Porsche privata di Vanthoor per soli 161 millesimi (girando in 3’47”063) è arrivata grazie a Daniel Serra. Quarto posto invece per la #51 con Calado, preceduto da Milner con la Corvette C8.R. Quinto il nostro Gimmi Bruni con la Porsche ufficiale #92.

Dove vedere la 24 Ore di Le Mans

La battaglia per conquistare la 24h scatta alle ore 16, live su Eurosport, canali 210 e 211 della piattaforma Sky. Come sempre sarà Lei, la Regina dell’endurance, a decidere chi sarà il vincitore.