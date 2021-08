Navarra, Redding vince gara-1 davanti a Rea

Uno Scott Redding in stato di grazia si aggiudica Gara 1 di Superbike sul tracciato di Navarra. Dopo aver conquistato la seconda casella sulla griglia di partenza a meno di un decimo dal poleman Jonathan Rea, l’inglese parte a fionda guadagnando la leadership alla prima curva; un piccolo errore al primo giro riapre la porta a Rea, ma poco dopo il ducatista affonda nuovamente l’attacco sul rettilineo e si invola verso la nona vittoria in carriera. Un’affermazione che fa il paio con Gara 2 di Most e che testimonia una forma ritrovata, proprio nel momento dell’annuncio del suo accordo con BMW per il 2022.

Il tentativo di Rea di mantenere la coda del rivale non va a buon fine, complice un rischio di caduta alla curva nove e gli endemici problemi di freno motore che rendono difficile fermare la sua Kawasaki. Per il nordirlandese c’è comunque la soddisfazione di veder crescere il margine in classifica su Toprak Razgatglioglu (terzo al traguardo), salito da tre a sette lunghezze. Il turco paga una qualifica deficitaria chiusa con l’ottavo tempo, ma riesce a precedere comunque il compagno di squadra Andrea Locatelli, da diverse gare quarta forza quasi fissa del campionato.

Ben più staccato in quinta posizione troviamo Alex Lowes, seguito dalle BMW di Tom Sykes e Michael Van Der Mark. Axel Bassani si conferma il migliore tra gli indipendenti tenendo dietro Garrett Gerloff, un po’ più spento rispetto alle prove. Il terzo italiano in pista, Michael Rinaldi, conclude decimo una gara piuttosto difficile. In zona punti anche Kohta Nozane (più convincente del solito), Tito Rabat, Leon Haslam, Jonas Folger e Christophe Ponsson; caduti Lucas Mahias (ottimo sesto sulla griglia di partenza), Chaz Davies (che partiva quinto) e Alvaro Bautista.