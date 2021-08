SBK, nelle libere Gonzalez e Aegerter sugli scudi

È un Manuel Gonzalez trasformato quello che ha lasciato Most con i primi podi in carriera in Supersport. A Navarra, infatti, lo spagnolo si è subito imposto nel combinato delle prove libere con il tempo di 1’41”181 stampato in mattinata. Tale crono gli ha consentito di resistere per pochi millesimi all’assalto di Dominique Aegerter, il più rapido in FP2 in 1’41”197.

Nella lotta Yamaha si infila anche Federico Caricasulo, che qui aveva provato a inizio stagione con GMT94 e ora fa fruttare quell’esperienza a bordo della R6 di Motoxracing. Ai piedi del podio virtuale si piazza il danese Simon Jespersen, sostituto dell’infortunato Hannes Soomer, proveniente dal campionato spagnolo e conoscitore del tracciato di Los Arcos. L’esperto Jules Cluzel lo segue in quinta posizione tenendo dietro Randy Krummenacher, Steven Odendaal e Luca Bernardi ottavo.

Top-10 per i finnici Niki Tuuli e Vertti Takala, appena davanti a Philipp Oettl, Raffaele De Rosa e Can Oncu. Gli altri italiani sono fuori dalle prime venti posizioni: Federico Fuligni è ventitreesimo seguito da Kevin Manfredi, Michel Fabrizio è ventiseiesimo davanti a Leonardo Taccini, mentre Luigi Montella chiude ventinovesimo.