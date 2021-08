24 Ore Le Mans: dominio Ferrari nella classe GT

Porta bene alla Ferrari lo starter di eccezione, John Elkann che ieri alle 16 aveva dato il via alla 89esima edizione della 24 ore di Le Mans, ripetendo mezzo secolo dopo quanto fatto dal nonno, l'Avvocato Gianni Agnelli. La 488 GTE numero 52 di Pier Guidi-Calado-Ledogar ha dominato una gara tiratissima nella categoria LMGTE Pro mettendosi alle spalle la debuttante Corvette e la Porsche che chiude sul podio a 1 giro.

In difficoltà l'altro equipaggio di AF Corse. La numero 51 ha abbandonato i sogni di vittoria per un problema alla sospensione anteriore che ha costretto Molina a una fermata ai box costata 8 giri. Come se non bastasse, durante lo stint di Bird, l'esplosione dello pneumatico anteriore destro dopo Tertre Rouge ha peggiorato ulteriormente la situazione. Ha quindi del miracoloso (super lavoro ai box Amato Corse) la top 5 al termine della maratona. Completa la grandissima giornata Ferrari la vittoria anche in LMGTE Am con la numero 83 sempre di AF Corse con Perrodo/Nielsen/Rovera. La classifica assoluta ha visto il dominio della Hypercar Toyota con GR010 Hybrid #7 di Kobayashi/Conway/López davanti alla vettura gemella di Buemi/Nakajima/Hartley.