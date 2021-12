Morto il pilota austriaco di motocross Rene Hofer

Una vacanza finita in tragedia per Rene Hofer ed alcuni amici, che sabato pomeriggio sono stati travolti da una valanga mentre sciavano nel distretto di Lungau, in Austria. In otto sono rimasti sepolti dalla neve, e in tre non ce l'hanno fatta: oltre a Hofer, Michael Weissmann e Bastian Wolf, anche loro giovani corridori. Hofer era pilota per la KTM nel campionato Mondiale di Motocross MX2 e avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 4 gennaio. Nel 2016 si era laureato campione d'Europa nella classe 85 cc. In questa stagione aveva chiuso al sesto posto in classifica generale, vincendo i Gran Premi di Pietramurata e Garda. Aveva partecipato anche al 'Motocross delle Nazioni', portando l’Austria all’8° posto assoluto.