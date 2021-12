Addio a Emamotorsport: è morto Emanuele Sabatino

All'età di 45 anni si è spento Emanuale Sabatino: per tutti Emamotorsport, era passato attraverso il fallimento della sua officina salvo poi rilanciarsi con la formula del raccontatore che lo ha reso amatissimo. Nei suoi video su Youtube lasciava addosso passione e buonumore: per la divulgazione aveva un talento naturale. Semplicissimo e verissimo, come uno che è tuo amico da sempre, se n'è andato lasciandosi dietro una famiglia intera e una comunità di appassionati che non lo dimenticheranno

La scomparsa di Emanuele Sabatino è una frustata dolorosissima all'allegria. La

sua allegria. Quella che a chi lo seguiva nei suoi seguitissimi video su Youtube lasciava addosso passione e buonumore. Emanuele Sabatino era un cosiddetto "content creator" di successo, di quelli che non perdono il contatto con le origini. Meccanico. Meccanico vero. Poteva parlarti per un'ora di video del motore Fire della Fiat senza stancarsi e senza stancarti. Trattava gli oggetti dei motori come fossero ciascuno un amico, un pezzetto affettivo della sua vita di appassionato e professionista. Ema, anzi, "Emamotorsport" era passato attraverso il fallimento della sua officina, salvo poi rilanciarsi con quella formula del raccontatore che lo ha reso amatissimo. Perchè lui, per la divulgazione, aveva un talento naturale. Semplicissimo e verissimo, come uno che è tuo amico da sempre, Emanuele Sabatino se n'è andato a 45 anni, proprio all'interno dela sua officina, lasciandosi dietro una famiglia intera (che appariva spesso nei suoi video affettuosissimi) e una comunità di appassionati che non lo dimenticheranno.