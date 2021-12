Formula E, il calendario del Mondiale 2022

Il 28 gennaio prenderà il via a Diriyah, in Arabia Saudita, la stagione 2022 della Formula E. Il Mondiale si svolgerà in 10 città diverse, per un totale di 16 Round. Roma e Berlino raddoppiano la presenza: nella Capitale italiana si correrà il 9 e il 10 aprile 2022. Per ragioni legate alla pandemia, tramonta definitivamente la possibilità di vedere nel programma Cina e Sudafrica. Ecco il calendario ufficiale del campionato dedicato alle monoposto elettriche

