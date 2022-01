Quarto giorno e terza tappa con partenza e ritorno ad Al Qaisumah: Sanders è a lungo il più veloce ma chiude quinto. Prima vittoria per Joaquim Rodrigues. Dopo i problemi tecnici di lunedì, Petrucci torna in corsa col jolly e chiude 22°. Sunderland sempre leader ma con soli 4" di vantaggio. Nelle auto tappa a Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah resta leader e allunga

È una prima volta quella che chiude la terza tappa della Dakar, capitolo moto, firmata da Joaquim Rodrigues. Il portoghese raccoglie infatti il suo primo successo nello storico rally e regala anche alla squadra Hero la sua prima vittoria. Daniel Sanders, tra i migliori e in lizza per il successo, alla fine scende in quinta posizione, a quasi tre minuti da Rodrigues. Toby Price (+01'03'') chiude la tappa al secondo posto, davanti a Mason Klein (01'14''), terzo.