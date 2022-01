La decima edizione allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi non vedrà tra i suoi protagonisti Valentino Rossi: la Kessel Racing ha confermato che Rossi è stato identificato come uno stretto contatto di una persona risultata positiva ed è in autoisolamento

Niente 12 Ore del Golfo per Valentino Rossi. La Kessel Racing ha confermato che il nove volte campione del mondo è stato identificato come uno stretto contatto di un positivo al Covid-19 ed è ora in autoisolamento. Non correrà quindi la corsa giunta alla sua decima edizione allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, in programma l'8 gennaio. Rossi avrebbe dovuto correre col team Monster VR46 Kessel Racing, guidando una Ferrari 488 GT3 nella classe Pro-Am, al fianco dei compagni di squadra Luca Marini e Alessio Salucci. Giovedì 6 gennaio l'inizio delle prime prove, che Vale non correrà. L'ex pilota di GP3 David Fumanelli prenderà il suo posto.