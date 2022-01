Il pilota della Honda ha vinto la nona tappa in Arabia Saudita, speciale su un anello di 287 km attorno a Wadi ad-Dawasir. L'austriaco Mattias Walkner (KTM) ha preso il comando della classifica generale. Petrucci ha chiuso al 18esimo posto

Il cileno Jose Cornejo Florimo (Honda) ha vinto la nona tappa della Dakar 2022, in corso in Arabia Saudita, speciale su un anello di 287 km attorno a Wadi ad-Dawasir. L'austriaco Mattias Walkner (KTM) ha preso il comando della classifica generale grazie al 14esimo posto del britannico Sam Sunderland (GasGas Factory), giunto a 8 minuti dal vincitore, ed ora con un ritardo di 2'12". Cambia cosi' il leader, a tre tappe dal termine della gara.

Il francese Adrien Van Beveren (Yamaha), nono di tappa, rimane al terzo posto in classifica, a 3'56" dal leader. Il vincitore del 2021, l'argentino Kevin Benavides (KTM), costretto ad inseguire fin dai primi giorni per un grosso errore di navigazione, recupera un altro posto ed è ora 5° a 10'22". Danilo Petrucci (KTM), ha chiuso la nona frazione in 18^ posizione.