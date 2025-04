Manca sempre meno al via della 6 Ore di Imola, secondo round del FIA WEC 2025. Ferrari punta alla riconferma dopo la trionfale tripletta del Qatar, mentre in GT3 i valori sono quanto mai imprevedibili. Gara live domenica 20 aprile su Sky Sport Max dalle ore 12:55, in streaming anche su NOW WEC 2027, ANCHE MCLAREN IN HYPERCAR

Il FIA WEC sbarca a Imola per la seconda tappa della stagione 2025, regalando agli appassionati una domenica di Pasqua all'insegna del magnifico spettacolo offerto dal Mondiale Endurance. Nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari va in scena la seconda edizione della 6 ore, a cui si arriva con Ferrari in testa sia nella classifica piloti sia in quella dedicata ai costruttori grazie alla strepitosa tripletta ottenuta nella 1812km del Qatar, vinta dalla 499P #50 di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen davanti alla AF Corse #83 di Robert Kubica/Ye Yifei/Phil Hanson ed al trio Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, i piloti della #51. La Hypercar di Maranello non può che rappresentare il riferimento nel circuito del Santerno, nella speranza di poter confermare quanto visto a Lusail e, al contempo, conquistare quel successo sfuggito di mano un anno fa, quando la pioggia ha rovinato i piani concedendo un grande assist a Toyota, prima sul traguardo con la #7 di Kobayashi/Conway/de Vries al termine di un duro confronto con la Porsche Penske #6. Lo schieramento della categoria Hypercar è composto da ben 18 prototipi di ben otto marchi diversi. Alle già citate Ferrari, Toyota e Porsche, da cui ci si aspetta una risposta dopo le difficoltà riscontrate a Lusail, si aggiungono Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac e Peugeot, nomi che mettono in campo il meglio dell’automobilismo.

I protagonisti della classe LMGT3 Non è da meno la classe LMGT3, caratterizzata da altrettante auto iscritte a tutta la stagione. Tra le Gran Turismo segnaliamo la presenza delle due Ferrari Vista AF Corse, la #21 affidata a Rovera/Heriau/Mann e la #54 al trio Rigon/Castellacci/Flohr, spinti dalla voglia di avvicinare quella testa della classifica attualmente nelle mani dell’equipaggio #33 di Corvette-TF Sport, formato da Juncadella/Edgar/Keating, primi sul traguardo in Qatar. Attesa spasmodica anche per Valentino Rossi, sempre in gara al volante della BMW WRT #46 condivisa con l’amatore Ahmad al Harhty e il velocissimo Kelvin van der Linde. Dolci ricordi per Rossi a Imola, nel 2024 teatro del suo primo podio nel FIA WEC. Da segnalare anche la presenza di Mattia Drudi, vincitore dell’ultima 24 Ore di Spa insieme a Marco Sorensen e Nicki Thiim. Il sanmarinese sta affrontando la prima stagione nel Mondiale Endurance, rappresentando Aston Martin ed il team Heart of Racing insieme a Ian James (proprietario del team) e Zacharie Robichon sulla Vantage #27. Menzioni d’onore per tanti altri italiani in gara nella classe LMGT3, tra cui il trio tricolore Iron Lynx composto da Matteo Cairoli, Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni (Mercedes #60), Riccardo Pera (Porsche Manthey #91) e la coppia Gianmarco Levorato-Stefano Gattuso, scelti da Ford e Proton per affiancare l’esperto Dennis Olsen sulla Mustang #88.

Valentino Rossi impegnato nella 1812 km del Wec in Qatar - ©IPA/Fotogramma