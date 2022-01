Errori di navigazione

In una frazione segnata da grossi errori di navigazione e dal ritiro per guasto meccanico del campione in carica, l'argentino Kevin Benavides (KTM), il leader della generale, l'austriaco Matthias Walkner (KTM) ha ceduto 15 minuti a Price. Complessivamente, Van Beveren, che non ha mai vinto la Dakar, ora ha un vantaggio di 4'15" sul secondo classificato, il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e di 5'59" secondi sul britannico Sam Sunderland..