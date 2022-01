"Sapevo che sarebbe stata dura, ma non immaginavo così tanto": Petrucci cerca di raccontare in collegamento su Sky Sport 24 la sua prima Dakar, "una delle esperienze più forti della mia vita, tanto che è difficile riassumerla ora con poche parole". "Non mi era mai successo di dovermi alzare per 2 settimane alle 3 di notte, salire in moto alle 4 di mattina quando è ancora buio e tornare più o meno dopo 12 ore. Me ne sono successe di tutti i colori. Mi sono rotto la caviglia, poi c'è stato il covid, poi si è fermata la moto...ma sono anche riuscito a vincere, non me l'aspettavo". Petrucci è il primo pilota ad aggiudicarsi sia una tappa della Dakar sia una gara di MotoGP: "È la soddisfazione più grande, che mi ha reso unico. Ho fatto il primo record della mia vita, sono davvero contento, ora posso andare in pensione sereno".