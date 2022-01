4/24 ©IPA/Fotogramma

2^ TAPPA. Nel terzo giorno di corse è Barreda a piazzarsi davanti a tutti nello stage Ha’il-Al - Qaisumah di 339 km. Sunderland nuovo leader, problemi tecnici invece intorno al chilometro 150 per Petrucci: ritiro o 'jolly' (novità dell'edizione attuale) per restare in corsa? Tra le auto vince Loeb (nella foto), Al-Attiyah resta in testa.

Dakar 2022, Day-3: Sunderland leader, problemi per Petrucci