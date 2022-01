WRC, Loeb da record nel venerdì di Montecarlo

Giornata piena di sorprese quella del venerdì del rally di Montecarlo, cominciata con un brutto incidente per il francese Adrien Fourmaux che ha distrutto la sua Ford Puma in un ribaltamento provocato da un impatto con la roccia. Tutto ok per l’equipaggio, ma prima speciale del venerdì molto insidiosa per il ghiaccio, al punto che sia Ogier che Evans finiscono per colpire un guard-rail, ma senza conseguenze.

Nella quinta speciale cambia la classifica: Ogier va cauto nella viscida discesa finale e viene superato sia da Evans che da Loeb che diventa leader del rally e mantiene il primato fino a fine giornata, stabilendo un nuovo record: a quasi 48 anni è il più anziano leader di un rally di sempre, superato Bjorn Waldegard che nel ’91 era stato in testa al rally Safari.

Ogier recupera il secondo posto nelle ultime due stage di giornata e ora il duello tra i due campioni proseguirà ripartendo da un distacco di poco meno di dieci secondi. Ford e il team M-Sport, oltre alla leadership della corsa in mano a Loeb, festeggiano anche la prima vittoria di stage della carriera di Gus Greensmith, che dopo la settima speciale, sfruttando un problema alla parte ibrida di Loeb, si è tolto la soddisfazione di realizzare quello che aveva dichiarato essere il suo obiettivo stagionale. La sua esultanza scatenata è già la regina dei social.

Sabato e domenica quattro speciali del rally di Montecarlo saranno su Sky Sport Action, canale 206.