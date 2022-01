Dopo la fine dell'avventura in MotoGP con la KTM Danilo Petrucci ha partecipato alla Dakar 2022, vincendo anche una tappa. Un'esperienza emozionante che gli ha ridato il sorriso dopo un periodo non facile. Ospite di Sky Sport 24 ne ha parlato con Sandro Donato Grosso, raccontando anche i suoi progetti e le sue speranze per il futuro