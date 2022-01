Anche quest’anno tutta la stagione della Formula E in diretta su Sky Sport. La corsa al mondiale inizia in notturna dall'Arabia. Mercedes e De Vries, i campioni del 2021, sono scuderia e pilota da battere. Finalmente, con Antonio Giovinazzi, l’Italia torna in pista FORMULA E, TUTTE LE NEWS Condividi

Formula E, stagione 8: ci siamo! Come nelle serie TV più avvincenti cambia qualche interprete, la trama evolve e i colpi di scena sono assicurati. Scatta anche quest’anno dall'Arabia il Mondiale delle monoposto elettriche, con i primi due episodi dei sedici in totale sotto le stelle di Ad-Diriyah (venerdì e sabato dalle 17.45 su Sky Sport Uno).

Go Giovinazzi! La grande novità è il ritorno di un pilota italiano “titolare”: la Dragon Penske ha scelto Antonio Giovinazzi, fresco di esperienza in Formula 1, per provare il colpaccio. Obiettivo della scuderia statunitense: un significativo numero di vittorie di tappa. E il “pugliese volante” sa come si fa. Sarà l’ultima stagione della Mercedes in Formula E. Un addio reso più dolce dal doppio titolo dello scorso anno, tra i Costruttori e tra i piloti, con Nick De Vries: l’olandese parte ancora con i galloni del favorito insieme al compagno di team Vandoorne che, come da tradizione, sarà il suo primo avversario.

Caccia al Mondiale In tanti tenteranno a rovinare l’ultimo valzer della Mercedes. Dopo il dominio 2020 con Da Costa, la DS Techeetah non è riuscita a ripetersi. Perso un anno, il portoghese riparte con ambizioni extra-large, da condividere con Vergne, il carismatico JEV, unico pilota ad aver vinto due titoli elettrici in carriera. Lucas Di Grassi, appiedato dall’addio di Audi, è stato il protagonista del “mercato”: alla fine l’hanno spuntata gli svizzeri di Venturi, il team di Susie Wolff, che lo hanno scelto per affiancare Edo Mortara, sorprendentemente in corsa per il titolo fino all’ultima gara la stagione scorsa. Ultime due coppie, sulla carta, in corsa per il titolo: i due Porsche Lotterer e Wehrlein e Bird-Evans su Jaguar. Cercano continuità, per evitare di ripetere gli alti-e-bassi del 2021.

Il futuro è adesso Due nomi da seguire per chi apprezza le novità: gli esordienti Dan Ticktum, britannico classe ’99, scuola Red Bull, in corsa per Nio e Oliver Askew, 25enne americano che due anni fa vinse la Indy Lights e che sarà al volante della Andretti. Insomma, il futuro è già qui. In attesa che nel 2023 cambi tutto, con l’arrivo delle “Gen3”, le monoposto di terza generazione, e la Maserati tutta italiana. Nel frattempo, ci sarà da divertirsi.