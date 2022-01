Il pilota italiano al via della nuova stagione di Formula E con il team Dragon: "Pronto per questa avventura, buone sensazioni per questo esordio - ha detto a Sky -. È uno stile tutto diverso alla Formula 1 ma mi sto adattando. Felice che gran parte dei gran premi si corra su circuiti cittadini". Si parte dall'Arabia, il weekend live su Sky Sport

FORMULA E, IL PROGRAMMA SU SKY SPORT