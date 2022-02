Al momento, Mortara ha 33 punti, 4 di vantaggio su De Vries , ma sono poco più che un soffio nel vento. Il Messico lo scorso anno sorrise a Mortara , che vinse gara-2 sul circuito di Puebla. Questa storia sarà totalmente diversa, anche se l’italosvizzero può contare su un pacchetto di alto livello e su un muretto di intelligenza finissima. Al fianco dei due capitani, poi, ci sono valide alternative come Vandoorne e Di Grassi , qualcosa in più che seconde guide, pronte a mettersi al servizio della squadra ma anche a correre in proprio.

Slacciate le cinture, il volo intercontinentale della Formula E è atterrato in Messico. Il cambio di scenario, temperature e tipologia di circuito rispetto all’Arabia non poteva essere più netto di così. Il sabato di Città del Messico sarà elettrizzante. Sulla pista dedicata ai leggendari fratelli Rodriguez , piloti di casa morti in pista a dieci anni di distanza l’uno dall’altro, si rinnovano le sfide che hanno acceso le gare di Riad. Riecco, di nuovo e soprattutto, Mercedes contro Venturi e De Vries contro Mortara , duelli che presumibilmente ci porteremo avanti per tutta la stagione.

In cerca di riscatto

E poi ci sono quelli che sono scesi dal volo per Città del Messico con la voglia di rifarsi. In testa alla lista i due di DS-Techeetah, Vergne e Da Costa, che hanno steccato all’esordio. Il campione del mondo del 2020 è ancora ad alzo zero in classifica, non solo per colpa sua, ma lo smacco è grande.

Giovi in progress

Inutile nascondere che Giovinazzi abbia ancora tanto da imparare della nuova categoria. In Arabia ha girato costantemente più lento del compagno di squadra nel team Dragon Penske, Sette Câmara, e ha ammesso come le prime due gare non siano state altro che “test in pista”. Da Città del Messico è lecito aspettarsi qualche segnale di miglioramento, a partire dalla qualifica, finora punto debole dell’ex Alfa Romeo. Con il format di quest’anno (due gruppi da dodici, poi eliminazione diretta dei migliori), la nuova caccia alla pole position ha centrato in pieno l’obiettivo: è veloce, spettacolare ed emozionante. Se ve la siete persa nei primi due appuntamenti di stagione, stavolta non commettete lo stesso, imperdonabile, errore.

