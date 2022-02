MotoGp

Sono trascorsi quasi cento giorni dal ritiro dalla MotoGP di Valentino Rossi, che oggi compie 43 anni. Tre mesi molto intensi per il 'Dottore' che, in attesa di diventare papà, ha già scelto il suo futuro: correrà con l'Audi nel GT World Challenge LO SPECIALE SU VALENTINO ROSSI

RITORNO AL FUTURO. Lo avevamo lasciato così, in quel 'surreale' pomeriggio valenciano del 14 novembre: portato in trionfo da tecnici, colleghi e dagli amici di sempre nell'ultima gara della sua carriera in MotoGP, la fine di un'era. Da lì è partito il 'tour' di celebrazioni per Valentino, con lo sguardo rivolto al suo futuro di pilota e padre, per iniziare un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita. E allora riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo gli ultimi tre mesi del campionissimo di Tavullia, che oggi compie 43 anni: buon compleanno leggenda!