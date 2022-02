Il GT World Challenge Europe con Valentino Rossi è su Sky

Saranno oltre 20 i campionati di motorsport in onda su Sky nel 2022, con l’integrazione degli eventi motoristici proposti da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW). Tra le novità più importanti c'è sicuramente l'introduzione del Fanatec GT World Challenge Europe, con 10 tappe al via ad aprile a Imola. Quest'anno parteciperà anche un pilota speciale: Valentino Rossi, nove volte campione del mondo che ha lasciato le due ruote per tuffarsi nella nuova esperienza delle quattro ruote. Sarà quindi possibile seguire su Sky il primo campionato del 46 al volante di una macchina.