IndyCar, Rosenqvist firma la pole in Texas

Arrow McLaren SP festeggia la Pole di Felix Rosenqvist, letteralmente risorto dall'opaco fine settimana di St. Petersburg. Dietro di lui il leader del campionato Scott McLaughlin. Male Andretti Autosport e soprattutto il Team Rahal. Domenica 20 marzo gara in diretta su Sky Sport Action (canale 206) alle 17.30

Felix Rosenqvist conquista la seconda Pole Position in carriera nella prima qualifica su un ovale della stagione 2022. Lo svedese di Arrow McLaren SP è stato l’undicesimo pilota a tentare l’attacco al miglior tempo e nei due giri cronometrati si è posizionato in cima alla classifica grazie alla media più alta. Con una pista più gommata sì ma anche più calda (meno grip) nessuno è riuscito a battere Rosenqvist, che domani inizierà la XPel375 dal primo posto. Seconda posizione per il dominatore del GP di St. Petersburg Scott McLaughlin, giunto a soli tre millesimi dal tempo totale di Rosenqvist. Terza piazza per Takuma Sato, partito dalla Pole a Fort Worth nel 2019. Il lavoro del team Coyne-RWR sembra rendere al meglio, fattore che potrebbe inserire Sato nella lista dei piloti in lotta per la vittoria in Texas. Chiude la seconda fila Will Power, due volte vincitore nell’ovale di Fort Worth, seguito da Scott Dixon sulla Dallara-Honda di Chip Ganassi Racing. Dixon rappresenta il pilota con più vittorie all’attivo nell’ovale texano dunque è lecito aspettarsi una gara da protagonista sebbene ci sia ancora da lavorare nel settaggio dei rapporti, come detto dallo stesso pilota.

Quattro, invece, i successi in Texas per Hélio Castroneves, subito dietro a Dixon sia nell’albo d’oro sia nella griglia di partenza. Il brasiliano si è classificato davanti all’ex compagno di squadra Josef Newgarden, come in Florida ultimo dei piloti appartenenti al Team Penske. Il 31enne del Tennessee partirà davanti a Rinus VeeKay, il migliore tra i tre piloti schierati da Ed Carpenter Racing. Molto indietro Andretti Autosport, squadra mai troppo competitiva nel miglio e mezzo del Texas. Colton Herta non è andato oltre il nono posto, Alexander Rossi si è classificato solamente dodicesimo davanti al compagno Romain Grosjean (alla prima gara in un ovale veloce) e Devlin DeFrancesco ha terminato la prima qualifica in un circuito ovale al diciassettesimo posto. Proprio l’italocanadese si è imposto come miglior esordiente in griglia, forse l’unica soddisfazione della squadra diretta da Michael Andretti.

Ancora peggiore la sessione di Rahal Letterman, Lanigan Racing: Jack Harvey sta utilizzando un setup del tutto diverso rispetto ai colleghi, scelta che per ora non paga visto il ventiquattresimo posto. Christian Lundgaard, esordiente, è subito dietro a Harvey mentre il figlio d’arte Graham Rahal sarà incredibilmente costretto a partire dall’ultimo posto, posizione a cui è stato relegato in seguito a due giri di qualifica disastrosi per via dell’eccessivo sottosterzo. Appuntamento con la gara in Texas domani. La XPel375 verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action (206) a partire dalle ore 17:30