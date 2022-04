Ferrari Challenge, al via la stagione a Portimao

Prende in via questo fine settimana in Portogallo il campionato GT marchiato Ferrari alla sua trentesima stagione. Live su Sky Sport Formula 1 Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Due gare sabato e altrettante domenica alle 14:20 e 16:50

Dal 1993 il Ferrari Challenge porta in pista in tutto il mondo le GT “made in Maranello” per tutti quei clienti che non si accontentano di guidare la loro V8 su strada ma vogliono misurarsi in gare sprint in circuito. Il campionato si distribuisce in tre continenti con la serie Europe, North America e Asia-Pacific alle quali dal 2009 si è aggiunta la serie nazionale UK.