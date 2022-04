WORLD CHALLENGE

UNA FOTO DI FAMIGLIA E VIA! - Con uno scatto di gruppo del Team WRT, è iniziata ufficialmente la stagione del GT World Challenge Europe. Sul quotato team belga grande attenzione anche per il debutto di Valentino Rossi. Nelle libere del round di Imola, l'equipaggio #46 su Audi R8 ha chiuso le FP1 con un 6° posto e le FP2 con un 15° posto. Si torna in pista domenica 3 aprile con le qualifiche alle 08:50, per poi partire con la gara delle 15:00 in diretta su SkySport Action.