Lo striscione di un tifoso apparso a Imola è chiaro: "Ti seguirei anche se giocassi a bocce". Il messaggio del fantasioso e divertente fan è tutto per Valentino Rossi, pronto alla sua prima gara nel GT World Challenge Europe. Il pilota pesarese ha chiuso le qualifiche al 15esimo posto con l'equipaggio #46 su Audi R8 del Team WRT. Il via alle 15, potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Action (canale 206) con la telecronaca di Ivan Nesta.