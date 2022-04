Appuntamento all'EUR sabato e domenica. La città Roma diventa la grande protagonista del weekend di Formula E, il primo che si disputa in Europa.Si torna a girare dopo oltre in mese dopo la storica doppietta Porsche a Città del Messico. Attesa per l'italiano Antonio Giovinazzi. Da non perdere su Sky Sport Action TUTTO SULLA FORMULA E - SUPER WEEKEND DI MOTORI SKY Condividi

Sabato e domenica appuntamento all’EUR. Sarà Roma la grande protagonista del week end in Formula E, il primo che si disputa in Europa. Dall’ultima gara è passato un mese e mezzo. Eravamo in pieno inverno, almeno qui dalle nostre parti: a febbraio a Città del Messico la Porsche piazzò una fantastica, e storica, prima doppietta tra le monoposto elettriche. Wehrlein e Lotterer guardarono tutti dall’alto del podio, alla fine di un weekend dominato dal primo giro delle qualifiche all’ultima curva della gara. Un doppio sigillo che sorprese avversari ed osservatori e che regalò al duo della casa di Stoccarda un bel balzo in avanti nella classifica generale.

Si riparte con Wehrlein e Lotterer a quota 30 punti, a meno 13 dal leader Edoardo Mortara. L’italosvizzero di Venturi Racing, che in Messico aveva controllato la situazione dalla zona punti, era stato protagonista di un avvio di mondiale straordinario, culminato nel trionfo di gara-2 in Arabia. Alle spalle di Mortara, a quota 38, c’è proprio quel Nyck De Vries, prima guida della Mercedes (“sorella maggiore” di Venturi), che lo scorso anno tolse ad Edo il meritato titolo di campione del mondo proprio all’ultima gara. Quest’anno Mortara lavora per un finale completamente diverso e fin qui i risultati gli stanno dando ragione. La stagione 8 della Formula E non è che all’inizio e Mortara dovrà guardarsi alle spalle almeno da una mezza dozzina di rivali.