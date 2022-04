Immagini curiose e tenere, quelle pubblicate su Instagram dalla moglie del nove volte campione del mondo di motocross. Si vede infatti Cairoli scaricare da un furgone una minimoto e affidarla al figlio Chase di soli tre anni. Il bambino, grande casco in testa, appare subito a suo agio sullo sterrato, seguendo il papà ed esibendosi anche in un'impennata. Chissà che non siano i primi chilometri di un futuro campione...