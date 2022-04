Mithc Evans vince l'e-prix di Roma, Giovinazzi 18°

Nel Round 4 del mondiale “elettrico”, sulle strade dell’EUR, vince il neozelandese della Jaguar, davanti a Frijns e Vandoorne. Solo 18° Giovinazzi. Domenica si replica, tutto in diretta su Sky Condividi

Il ruggito del “giaguaro” Mitch Evans scuote il pomeriggio romano. Davanti ad oltre ventimila appassionati, va al neozelandese della Jaguar Race 4 della stagione di Formula E sul circuito dell’EUR, una vittoria rotonda e meritata, costruita grazie ad una tattica di gara accorta e senza errori. Evans è stato bravo a sfruttare l’attack mode nel momento caldo, passando Frijns e Vandoorne, che poi lo hanno accompagnato sul podio, e mettendo fra sé e il resto del gruppo un divario irrecuperabile. Per Mitch è la seconda vittoria in carriera in Italia dopo quella del 2019.

Jaguar padrona Roma-1 ha dunque promosso la Jaguar, grazie anche al quinto posto dell’altro pilota verde Sam Bird: un bel modo di tornare a recitare un ruolo da protagonista in una stagione che, finora, aveva regalato zero soddisfazioni alla casa britannica. Alle spalle di Evans, tanto spettacolo tra le curve strette ed impegnative del circuito romano: Frijns e Vandoorne hanno dato vita ad un duello emozionante, vinto dall’olandese, mentre Vergne chiudeva ai piedi del podio e Bird risaliva fino alla quinta posizione. Settimo Edo Mortara, penalizzato di 10” per aver causato l’incidente di Rowland che, nelle fasi iniziali, aveva determinato l’ingresso della safety-car. Per l’italosvizzero del Team Venturi 6 punti che gli consentono di restare aggrappato al primo posto in classifica a quota 49, più 3 su Vandoorne e più 6 su Frijns.

Black out Giovi Sabato sfortunato per Giovinazzi; scattato dall’ultimo posto sulla griglia di partenza e poi penalizzato di 5” per un errore di procedura al re-start dopo la safety car, Antonio si è piazzato 18°. Ma per lui c’è l’occasione di rifarsi nella gara-2 di domenica.