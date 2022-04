Evans fa il bis, Roma è ancora sua

Veni, vidi e… ri-vici . Mitch Evans riscrive a modo suo Giulio Cesare, quasi ventidue secoli più tardi. Il paragone potrà sembrare azzardato ma l’impresa del neozelandese della Jaguar ispira citazioni auliche. 24 ore dopo la vittoria in gara-1, Evans si porta a casa anche il secondo successo , che conferma che il dominio sui saliscendi dell’EUR non era affatto casuale. E se la prima vittoria di Evans era arrivata di puro controllo tattico e tecnico, la seconda è il frutto di una rimonta scatenata , tutta cuore e muscoli. Evans prende il ritmo giusto a metà gara, poi risale la china andando a piazzare i sorpassi decisivi su Vergne e Frijns nel momento decisivo, quando compaiono in pista ben due safety-car nel giro di pochi minuti; una per un’uscita di Sims, un’altra per un incidente a Cassidy. Evans sfrutta alla grande il doppio stop & go, lasciandosi alle spalle proprio JEV su DS Teechetah e l’olandese di Envision, che lo accompagnano sul podio a stappare champagne.

Lacrime romane

leggi anche

Mithc Evans vince l'e-prix di Roma, Giovinazzi 18°

La solidità di Evans e della sua Jaguar sono direttamente proporzionali alle deludenti prestazioni della favorita Mercedes, che chiude soffrendo il weekend capitolino: Vandoorne si accontenta del quinto posto, alle spalle anche di un Lotterer a lungo in corsa per la vittoria, mentre il campione uscente (sì, il rischio che non si ripeta è forte) de Vries finisce nei bassifondi della truppa, triste quindicesimo per una penalizzazione di 10” per aver ostacolato Sete Camara. Ma la lista dei delusi di Roma non può non contenere altri due protagonisti, che giocano in casa o quasi: Mortara e Giovinazzi. Il primo, leader della classifica fino alla vigilia, si è arrende dopo una toccata a muro. Il secondo accusa guai seri alla sua Dragon/Penske ed alza bandiera bianca mentre veleggia intorno alla diciottesima posizione.