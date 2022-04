Secondo appuntamento del GT World Challenge Europe e primo valido per la Sprint Cup. Si corre a Brands Hatch dopo la prova di Imola. Appuntamento in diretta domenica su Sky Sport Action (canale 206)

Torna in pista con il secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe nonché primo valido per la Sprint Cup. Si corre a Brands Hatch dopo la prova di Imola. Attesa per Valentino Rossi dopo il debutto in Italia, per il pesarese sarà il primo banco di prova con il format della Sprint con l'Audi R8 LMS EVO II GT3 del team WRT. Con Rossi il compagno di squadra Frédéric Vervisch. Dopo il successo a Imola, fari puntati sull'altra Audi, l'equipaggio #32 tutto belga formato da Dries Vanthoor e Charles Weert. Sono loro ad aver vinto nella Sprint Cup nelle ultime due stagioni. Le gare di domenica in diretta su Sky Sport Action (canale 206).