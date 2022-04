Pirelli Care, per guidare senza stress

La peculiarità di Pirelli Care sono gli pneumatici e la loro gestione, totalmente smart per coloro che, attraverso l’applicazione, possono chiedere consiglio su quale tipo di pneumatico utilizzare a seconda del proprio stile di guida. Pirelli Care, però, non si limita solo a questo ma permette altri servizi come individuare il rivenditore più vicino e fissare un appuntamento per il cambio gomme. L’assistenza è attiva sin dal momento dell’iscrizione e ci si può mettere in contatto col team di Pirelli Care attraverso l’applicazione, il sito oppure la chat di Whatsapp.

L’offerta di Pirelli Care

Per chi non ha bisogno di nuovi pneumatici, ma vuole viaggiare in sicurezza c’è Easy, il piano base che include servizi essenziali come riparazione dello pneumatico in caso di foratura, check-up del veicolo, assistenza stradale in tutta Europa e sanificazione del veicolo. In questa fase di lancio dell’offerta, Easy è offerto gratuitamente per i primi 3 mesi. Il secondo livello è Smart, funzionale per chi deve acquistare un set di pneumatici o, in caso di bisogno, un treno estivo e uno invernale. Un piano che prevede anche i servizi di montaggio/smontaggio, equilibratura, cambio stagionale e deposito con la sicurezza di una garanzia per danni riparabili o irreparabili fino alla sostituzione dell’intero set di pneumatici. Il piano Superior è il più completo, per un’esperienza di guida sicura e senza pensieri. L’offerta comprende tutti i servizi elencati nel Piano Smart, con l’aggiunta di un check-up approfondito del veicolo (con controllo della pressione degli pneumatici, verifica del livello dei liquidi, dell’efficienza dell’impianto luci, scadenza della revisione, etc), un elaborato controllo dell’assetto dell’auto (verifica della convergenza, della campanatura e dell’incidenza, anteriore e posteriore, con azzeramento del sensore dell’angolo di sterzo) e la sanificazione della stessa, ad accesso illimitato. Nella fase di lancio di Pirelli Care, chi sceglierà il piano Superior avrà la possibilità di beneficiare gratuitamente del piano Easy per tutta la durata del piano di acquisto degli pneumatici.