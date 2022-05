Josef Newgarden, arrivato a Barber con la testa del campionato tra le mani, scatterà dalla settima posizione davanti a Romain Grosjean, Graham Rahal e Colton Herta. Quest’ultimo è stato eliminato nella Q2 a causa della bandiera rossa provocata dall’uscita di pista di Marcus Ericsson. Fermata la sessione, Herta si è trovato impossibilitato nel migliorare il proprio tempo ed è rimasto bloccato in decima posizione. La vera e proprio sorpresa del weekend è Callum Ilott, alla miglior qualifica in carriera. Il pilota britannico, portacolori Juncos Hollinger Racing, ha siglato il dodicesimo tempo nella Q2 per poi salire in undicesima approfittando dei giri cancellati a Marcus Ericsson, retrocesso in fondo alla classifica della Q2 per aver provocato la bandiera rossa. Solo tredicesimo Scott Dixon, visibilmente deluso e frustrato al termine delle qualifiche di Barber. Il sei volte campione non ha brillato nel primo turno e domani è atteso ad una gara di rimonta in una pista in cui non ha mai vinto. Dietro a Dixon si posizionano Christian Lundgaard, Jack Harvey e Hélio Castroneves, uscito di pista in curva nove a fine Q1. Il tempo di Castroneves non è stato cancellato perché pochi secondi prima David Malukas ha provocato la prima bandiera rossa del turno uscendo di pista in curva quindici. Castroneves partirà quindi davanti a Takuma Sato, autore di un lungo in curva otto/nove, il già citato Malukas e, incredibilmente, Will Power. L’australiano non ha espresso il massimo potenziale del pacchetto offertogli dal Team Penske e domani partirà solo diciannovesimo. L’intervista post-qualifica ha evidenziato tutto il rammarico del pilota che, ad oggi, vanta il maggior numero di Pole in Alabama (4). Chiudono la griglia Devlin DeFrancesco, Kyle Kirkwood, Dalton Kellett, Simon Pagenaud (altra sorpresa negativa delle qualifiche), Tatiana Calderón e Jimmie Johnson, ancora in affanno nelle piste cittadine e stradali.