Formula E, De Vries vince Gara-2 a Berlino

L'olandese della Mercedes precede Mortara e Vandoorne, sempre più leader del mondiale. Ancora deludente Giovinazzi. Prossimo appuntamento il 4 giugno a Giacarta

La domenica perfetta di Nyck De Vries inizia pochi secondi dopo le 15. Scattato dalla seconda fila, il campione del mondo in carica trova lo spunto giusto per bruciare gli avversari, in primis Edo Mortara, e fa il vuoto alle sue spalle. Così l’olandese della Mercedes si toglie la soddisfazione di vincere gara-2 a Berlino, al Tempelhof, e di portare a casa il secondo successo della sua stagione, fin qui da “bene, ma non benissimo”. De Vries sale al sesto posto in classifica, ancora lontano dai primi. Ma il campionato è ancora lungo.

Sale Mortara Alle spalle di De Vries arriva Mortara, che sognava la doppietta berlinese dopo la vittoria in gara-1 sabato: ci ha provato in tutti i modi ma alla fine si è consolato con il secondo posto e un bilancio straordinario: 50 punti messi in carniere in due giorni, la metà del bottino conquistato nell’intera stagione (99 punti). Edo sale così al secondo posto della classifica del mondiale, tornando in corsa per il titolo; ora è a 12 punti dal leader Stoffel Vandoorne, che ha replicato il terzo posto di gara-1 regalando alla Mercedes una doppia presenza sul podio e confermando di viaggiare su ritmi ideali per pensare in grande.