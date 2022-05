Nel 2023 l'australiano passerà in KTM, dove ritroverà il team manager Francesco Guidotti, con cui ha lavorato già in Pramac. Non è stata ancora definita la squadra con cui correrà, ma avrà un contratto da pilota ufficiale, dipenderà poi dal destino di Miguel Oliveira se sarà team factory o Tech3

Jack Miller è il primo pilota della MotoGP a muovere il mercato, che si preannuncia molto movimentato. La KTM cercava un pilota di esperienza che avesse corso con altre case e l'australiano ha un profilo ideale. Non è stata ancora definita la squadra con cui correrà, ma avrà un contratto da pilota ufficiale, dipenderà poi dal destino di Miguel Oliveira se sarà team ufficiale o Tech3. Il pilota portoghese è ancora in trattativa con la casa austriaca, che ha un’opzione a suo favore per il rinnovo. Se Oliveira rimanesse nel team ufficiale, come pare sempre più probabile, Miller correrà con Tech3, altrimenti sarà proprio Jack a correre al fianco di Brad Binder. Verso la riconferma Remy Gardner, mentre Raul Fernandez lascerà quasi sicuramente il team Tech3 dopo solo una stagione.