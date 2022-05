Il primo rally su terra della storia della nuova era ibrida accoglierà i due francesi come wild card in mezzo alle celebrazioni per il 50° anno di Mondiale. Rovanpera prova a sfidare i due giganti

l rally del Portogallo è un momento importante della stagione del WRC che potete seguire su Sky Sport, perché per la terza volta nel 2022 Kalle Rovanpera, leader del Mondiale, aprirà la strada cercando l’impresa. Sempre un grande svantaggio partire per primi nel primo giorno di gara, ma Rovanpera lo ha già neutralizzato sia sulla neve in Svezia che sull’asfalto in Croazia, dominando entrambi i rally e consolidando la leadership del campionato. Ora manca l’ultima superficie, la terra appunto, dove il finlandese però ritroverà gli unici in grado di batterlo in questa stagione.

I due Seb, Loeb e Ogier, dopo aver fatto doppietta al rally di Montecarlo, con Loeb entrato nella storia per il nuovo record di pilota più anziano a vincere un evento WRC, tornano in Portogallo da wild card per sfidare il giovane Rovanpera, il più precoce a guidare la classifica del Mondiale, e per stabilire ulteriori primati. Ogier, per esempio, punta a battere Alen al vertice della classifica dei più vincenti del rally del Portogallo.